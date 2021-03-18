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Исходя из появившегося ранее в сети плана выпуска процессоров AMD, компания к концу 2021 года должна представить новое семейство APU под кодовым именем Van Gogh. По неофициальным данным, странная конфигурация гибридных моделей объединяет новейшую графику Navi (RDNA2) со старыми процессорными ядрами на микроархитектуре Zen2 и может предназначаться для нового поколения встраиваемых процессоров Ryzen Embedded.

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Ресурс Coelacanth Dream, пристально следящий за изменениями в ядре Linux, сообщил о публикации программистом AMD отчета об ошибках с логом загрузки инженерной платформы Chachani-VN на базе инженерного APU Van Gogh с маркировкой 100-000000405-03_35 / 24_N. Модель с 4 ядрами и поддержкой SMT обладала базовой частотой 2,4 ГГц и ускорением до 3,4 ГГц.

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Платформа поддерживает DDR5, что не вызывает вопросов. Самая подозрительная информация касается ширины шины памяти, которая идентифицируется как 256-битная. Поскольку ширина шины памяти отображает значение, считанное из vBIOS, возможно, что это значение неверно из-за «сырости» платформы. В других журналах загрузки драйвер графического процессора отключен, вероятно, он все еще находится на раннем этапе разработки.

Более правдоподобной конфигурацией памяти является 64-битная ширина LPDDR5 (или 128-битная в двухканальном режиме), отмечает ресурс. Может быть, у компании AMD есть интересное решение, Infinity Cache для гибридных процессоров?

Источник: Coelacanth-dream