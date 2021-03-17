Установка системы охлаждения на кристалл процессоров Rocket Lake-S усложняется из-за его высоты
Вчера компания Intel официально представила линейку настольных процессоров Intel Core 11-го поколения. Семейство Rocket Lake-S все еще основано на 14-нм техпроцессе — новинки не стали менее прожорливыми. Интересно, что продемонстрируют новые процессоры в разгоне.
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Известный энтузиаст Роман Der8auer Хартунг обратил внимание на особенности Rocket Lake-S, некоторые из которых препятствуют скальпированию и установке системы охлаждения на кристалл процессора, что является необходимым для эффективного охлаждения при экстремальном разгоне.
К положительным моментам относится на 44% больший размер чипа. Размеры ядер в Rocket Lake-S увеличились на 24%, а значит при одинаковом с Comet Lake-S энергопотреблении снижается удельное энергопотребление на мм2. Это положительно скажется на теплораспределении и температурах, позволит достичь при разгоне более высоких напряжений, считает специалист.
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Возвращаясь к проблемам, Der8auer отметил, что с Core i9-11900K гораздо сложнее снять теплораспределительную крышку. Это связано с расположением конденсаторов вблизи соединения крышки и подложки, при скальпировании их легко повредить.
Следующая проблема заключается в небольшой высоте кристалла, которая лишь немного больше высоты конденсаторов. Малейший перекос системы охлаждения может привести к замыканию. Энтузиаст уверен, что эту проблему удастся решить, вероятно, Der8auer планирует предложить новые фиксирующие рамки для безопасной установки охлаждения на кристалл.
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