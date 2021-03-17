Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вчера компания Intel официально представила линейку настольных процессоров Intel Core 11-го поколения. Семейство Rocket Lake-S все еще основано на 14-нм техпроцессе — новинки не стали менее прожорливыми. Интересно, что продемонстрируют новые процессоры в разгоне.

Unsplash Автор оригинальной фотографии Ryan реклама

Известный энтузиаст Роман Der8auer Хартунг обратил внимание на особенности Rocket Lake-S, некоторые из которых препятствуют скальпированию и установке системы охлаждения на кристалл процессора, что является необходимым для эффективного охлаждения при экстремальном разгоне.

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

К положительным моментам относится на 44% больший размер чипа. Размеры ядер в Rocket Lake-S увеличились на 24%, а значит при одинаковом с Comet Lake-S энергопотреблении снижается удельное энергопотребление на мм2. Это положительно скажется на теплораспределении и температурах, позволит достичь при разгоне более высоких напряжений, считает специалист.





реклама

Возвращаясь к проблемам, Der8auer отметил, что с Core i9-11900K гораздо сложнее снять теплораспределительную крышку. Это связано с расположением конденсаторов вблизи соединения крышки и подложки, при скальпировании их легко повредить.

Следующая проблема заключается в небольшой высоте кристалла, которая лишь немного больше высоты конденсаторов. Малейший перекос системы охлаждения может привести к замыканию. Энтузиаст уверен, что эту проблему удастся решить, вероятно, Der8auer планирует предложить новые фиксирующие рамки для безопасной установки охлаждения на кристалл.