Core i7-11800H обогнал Ryzen 7 5800H в своем первом тестировании Geekbench
Первым представителем высокопроизводительного семейства Tiger Lake-H45, попавшим на сайт Geekbench, стал Core i7-11800H. Это новый 8-ядерный процессор с поддержкой технологии HT, основанный на архитектуре Willow Cove. Частоты Core i7-11800H лежат в диапазоне от 2,3 ГГц до 4,6 ГГц. По сравнению с уже выпущенным семейством Tiger Lake-H35, новая серия получила вдвое больше ядер.
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В тестировании участвовал ноутбук Samsung 760XDA с 32 ГБ памяти DDR4. Полученные одноядерные результаты Core i7-11800H лежат в диапазоне от 1400 до 1537 баллов, многоядерные — от 7727 до 8393 баллов. В зависимости от теста Core i7-11800H оказывается на 3…13% быстрее в одноядерной производительности, чем 8-ядерный Ryzen 7 5800H. В многоядерном тесте новинка от Intel быстрее на 8…17%. При этом уровни TDP процессоров должны быть одинаковы — 45 Вт.
Core i7-11800H умудряет наступать на пятки и старшей модели AMD Ryzen 9 5900H, который набирает в среднем 1551 и 9006 баллов, отрываясь от преследователя на 1% и 7% соответственно.Источник: VideoCardz; Geekbench: 1, 2, 3
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