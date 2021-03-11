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Дебют GeForce RTX 3080 Ti с ограничением майнинга может состояться в апреле

Слухи исходят от крупной китайской IT компании.
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Китайские технологические СМИ со ссылкой на аккаунт крупной IT компании ChannelGate в социальных сетях сообщают, что следующей видеокартой, которую NVIDIA представит в линейке игровых моделей на базе микроархитектуры Ampere, станет GeForce RTX 3080 Ti. Ее дебют запланирован на середину апреля.

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Предполагается, что GeForce RTX 3080 Ti получит графический чип с 10240 ядрами CUDA. Это означает, что предполагаемый GA102-250 потеряет еще один текстурный кластер, теперь их будет 40 — на два меньше, чем в полноценном GA102. Графический процессор будет соседствовать с памятью типа GDDR6X. Объем памяти и ширина шины остаются неизвестными, наиболее вероятной конфигурацией является 384-битная шина и 12 ГБ памяти.

Источник: Twitter @harukaze5719

 

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Как и GeForce RTX 3060, новый флагман получит ограничение производительности алгоритма майнинга Ethash. Возможно, к моменту релиза NVIDIA добавит обнаружение и для других алгоритмов — хотелось бы на это надеяться. Таким образом, покупатели получат больше шансов на приобретение флагманской видеокарты. Для майнеров GeForce RTX 3080 Ti с ограничением будет не выгодна, тем более, что во втором квартале NVIDIA выпустит специализированный ускоритель CMP 90HX на базе Ampere.

Источник: MyDrivers, ChannelGate

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19:44
на цене на самом деле никак не скажется.
Дебют GeForce RTX 3080 Ti с ограничением майнинга может состояться в апреле
Константин Дятлов
19:43
ты аккуратней, не надо так про нвидиа, забанят)
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