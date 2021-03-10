Китайские специалисты обошли ограничение майнинга эфира на GeForce RTX 3060
Первой видеокартой, которая получила ограничение производительности майнинга в алгоритме Ethash, являлась GeForce RTX 3060 от NVIDIA. Компания заявляла о программной блокировке, но специалисты отметили, что ограничения также заложены на уровне BIOS, а по некоторой информации, корни уходят даже в графический процессор.
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Часть сообщества скептически отнеслась к этим ограничениям, как оказалось, при текущем курсе криптовалют доходность GeForce RTX 3060 остается все еще приемлемой. Кроме этого, ограничения не касаются множества других алгоритмов, а значит можно использовать GeForce RTX 3060 для майнинга других криптовалют.
Многие ставили под сомнение неприступность защиты NVIDIA. Китайские специалисты способны на многое, рано или поздно защита могла быть сломана. Первые слухи об этом появились уже несколько недель назад, теперь в сеть выложили и первые снимки, демонстрирующие разблокированную GeForce RTX 3060 с хешрейтом в майнинге эфира около 45 MH/s. Всего в системе работало 8 видеокарт, обеспечивающих общую производительность 362,75 MH/s. Скорость хеширования близка к показателям RTX 3060 Ti и RTX 3070, но энергопотребление RTX 3060 гораздо ниже.
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