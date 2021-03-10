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Первой видеокартой, которая получила ограничение производительности майнинга в алгоритме Ethash, являлась GeForce RTX 3060 от NVIDIA. Компания заявляла о программной блокировке, но специалисты отметили, что ограничения также заложены на уровне BIOS, а по некоторой информации, корни уходят даже в графический процессор.

Unsplash Автор оригинальной фотографии Fredrick Tendong реклама

Часть сообщества скептически отнеслась к этим ограничениям, как оказалось, при текущем курсе криптовалют доходность GeForce RTX 3060 остается все еще приемлемой. Кроме этого, ограничения не касаются множества других алгоритмов, а значит можно использовать GeForce RTX 3060 для майнинга других криптовалют.

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Многие ставили под сомнение неприступность защиты NVIDIA. Китайские специалисты способны на многое, рано или поздно защита могла быть сломана. Первые слухи об этом появились уже несколько недель назад, теперь в сеть выложили и первые снимки, демонстрирующие разблокированную GeForce RTX 3060 с хешрейтом в майнинге эфира около 45 MH/s. Всего в системе работало 8 видеокарт, обеспечивающих общую производительность 362,75 MH/s. Скорость хеширования близка к показателям RTX 3060 Ti и RTX 3070, но энергопотребление RTX 3060 гораздо ниже.