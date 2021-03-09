Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Технический блогер RedGamingTech в очередном новостном выпуске поделился информацией из своих источников о технологии AMD FidelityFX Super Resolution. Технология находится на стадии альфа тестирования и доступна для разработчиков игр.

реклама



Ранее сообщалось, что Super Resolution должна быть интегрирована в графический движок игры, драйвер будет связующим звеном между видеокартой, игрой и библиотекой машинного обучения DirectML в DirectX 12. Эта информация подтверждается. Также отмечается, что в Super Resolution AMD планирует возродить какие-то старые наработки масштабирования изображения.

AMD работает над внедрением Super Resolution для широкого диапазона устройств, включая игровые консоли PlayStation 5 и Xbox Series. По некоторой информации, технология будет поддерживаться микроархитектурой RDNA1 и видеокартами Radeon предыдущего поколения. Последнее ставится под сомнение из-за недостаточно хорошей реализации в RDNA1 8-битных целочисленных операций DOT4 и 4-битных операции DOT8 для нужд машинного обучения, отсутствия быстрого кэша.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

На современных видеокартах RDNA2 Прирост производительности от Super Resolution может достигать 100%. Для каждой игры результаты будут зависеть от множества факторов. Двукратный прирост позволит догнать видеокарты GeForce, производительность которых с технологией DLSS существенно выше.

Источник: RedGamingTech