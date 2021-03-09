AMD Super Resolution обеспечит двукратный прирост производительности и может поддерживать RDNA1
Технический блогер RedGamingTech в очередном новостном выпуске поделился информацией из своих источников о технологии AMD FidelityFX Super Resolution. Технология находится на стадии альфа тестирования и доступна для разработчиков игр.
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Ранее сообщалось, что Super Resolution должна быть интегрирована в графический движок игры, драйвер будет связующим звеном между видеокартой, игрой и библиотекой машинного обучения DirectML в DirectX 12. Эта информация подтверждается. Также отмечается, что в Super Resolution AMD планирует возродить какие-то старые наработки масштабирования изображения.
AMD работает над внедрением Super Resolution для широкого диапазона устройств, включая игровые консоли PlayStation 5 и Xbox Series. По некоторой информации, технология будет поддерживаться микроархитектурой RDNA1 и видеокартами Radeon предыдущего поколения. Последнее ставится под сомнение из-за недостаточно хорошей реализации в RDNA1 8-битных целочисленных операций DOT4 и 4-битных операции DOT8 для нужд машинного обучения, отсутствия быстрого кэша.
На современных видеокартах RDNA2 Прирост производительности от Super Resolution может достигать 100%. Для каждой игры результаты будут зависеть от множества факторов. Двукратный прирост позволит догнать видеокарты GeForce, производительность которых с технологией DLSS существенно выше.
Источник: RedGamingTech
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