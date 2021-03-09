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Владельцы видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 зачастую модифицируют систему охлаждения. Простейшим вариантом является замена термопрокладок, но есть те, кому это не помогает. Тогда в ход идут более сложные решения. Новым трендом среди модификаций является установка процессорного кулера на заднюю тепло-распределительную пластину.

Один из пользователей Reddit, установивший на свою GeForce RTX 3090 небольшой кулер с 4 тепловыми трубками, сообщил о снижении температуры памяти на 20°C. Он усложнил конструкцию, заменив стандартную заднюю пластину аналогом из меди, используя медные пластины вместо термопрокладок и высокоэффективную термопасту Grizzly.

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На более простое и менее элегантное решение обратил внимание ресурс VideoCardz. В данном случае охлаждение реализовано за счет стандартного кулера от процессора AMD Ryzen и большого количества радиаторов. Эффективность такого варианта не сообщается, но в комментариях пользователи говорят о снижении температур на 10°C только за счет хорошего обдува задней пластины.