Владельцы GeForce RTX 3090 используют процессорные кулеры для охлаждения видеопамяти
Владельцы видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 зачастую модифицируют систему охлаждения. Простейшим вариантом является замена термопрокладок, но есть те, кому это не помогает. Тогда в ход идут более сложные решения. Новым трендом среди модификаций является установка процессорного кулера на заднюю тепло-распределительную пластину.
реклама
Один из пользователей Reddit, установивший на свою GeForce RTX 3090 небольшой кулер с 4 тепловыми трубками, сообщил о снижении температуры памяти на 20°C. Он усложнил конструкцию, заменив стандартную заднюю пластину аналогом из меди, используя медные пластины вместо термопрокладок и высокоэффективную термопасту Grizzly.
На более простое и менее элегантное решение обратил внимание ресурс VideoCardz. В данном случае охлаждение реализовано за счет стандартного кулера от процессора AMD Ryzen и большого количества радиаторов. Эффективность такого варианта не сообщается, но в комментариях пользователи говорят о снижении температур на 10°C только за счет хорошего обдува задней пластины.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила