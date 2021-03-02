Процессоры Rocket Lake-S получили половинный делитель контроллера памяти и новые настройки AVX512
Вслед за кратким исследованием энергопотребления процессоров Intel Core 11-го поколения на китайском техническом форуме ChipHell появились подробности о возможностях настройки различных параметров в BIOS.
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Владелец отметил наличие множества настроек для работы с набором инструкций AVX512 для достижения оптимального режима работы. Стоит отметить, наличие в Rocket Lake-S нового набора AVX-512 VNNI для ускорения задач машинного обучения.
Также видны изменения в возможностях настройки встроенного контроллера памяти (IMC) — доступен половинный делитель 2/1:1 (Gear2), при выборе которого тактовая частота работы IMC будет равна половине частоты памяти.
Тестовая система с MSI MEG Z490i UNIFY, GeForce RTX 3080 и 16 ГБ DDR4-4000 (18-20-20-40-700-1T) в Cinebench R23 набрала 1523 и 14951 баллов, процессор нагрелся до 75°C при энергопотреблении 190 Вт. Для охлаждения использовалась жидкостная система с 240-мм радиатором. С половинным делителем результаты теста кэша и памяти AIDA64 не впечатлили — скорости ниже, задержка существенно увеличилась.
В разгоне до 5 ГГц при напряжении 1,37 В энергопотребление возросло до 285 Вт, а температуры до 93°C. Результат в Cinebench R23 увеличился до 15930 баллов, в Forza Horizon и CS GO прирост составил 8%.
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