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Главный стратег Intel в вопросах производительности Райан Шраут и технический аналитик по системам хранения Аллин Малвентано сообщили, что флагманский процессор Core i9-11900K серии Rocket Lake-S обеспечил более высокую производительность накопителя в тесте PC Mark 11 Quick System Drive Benchmark, по сравнению с AMD Ryzen 9 5950X.

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В тесте использовался накопитель Samsung 980 PRO емкостью 1 ТБ, совместимый с PCIe 4-го поколения. Согласно сообщению в Twitter, диск был установлен в разъем PCIe через адаптер, чтобы гарантировать использование линий процессора, а не чипсета. В таком сценарии производительность SSD на платформе Intel оказалась на 11% выше.

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VideoCardz уточняет, что материнские платы AMD X570 были первой платформой AMD с поддержкой PCIe 4-го поколения. Intel выпустила чипсет Z490 с потенциальной поддержкой обновленного интерфейса при работе с процессорами 11-го поколения только в прошлом году — наличие поддержки зависит от реализации схемы и элементной базы каждой конкретной модели.