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Система на базе Core i9-11900K и Z590 на 11% быстрее аналога от AMD в производительности накопителя

По официальным данным компании Intel.
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Главный стратег Intel в вопросах производительности Райан Шраут и технический аналитик по системам хранения Аллин Малвентано сообщили, что флагманский процессор Core i9-11900K серии Rocket Lake-S обеспечил более высокую производительность накопителя в тесте PC Mark 11 Quick System Drive Benchmark, по сравнению с AMD Ryzen 9 5950X.

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В тесте использовался накопитель Samsung 980 PRO емкостью 1 ТБ, совместимый с PCIe 4-го поколения. Согласно сообщению в Twitter, диск был установлен в разъем PCIe через адаптер, чтобы гарантировать использование линий процессора, а не чипсета. В таком сценарии производительность SSD на платформе Intel оказалась на 11% выше.

Источник: Twitter @ryanshrout

 

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VideoCardz уточняет, что материнские платы AMD X570 были первой платформой AMD с поддержкой PCIe 4-го поколения. Intel выпустила чипсет Z490 с потенциальной поддержкой обновленного интерфейса при работе с процессорами 11-го поколения только в прошлом году — наличие поддержки зависит от реализации схемы и элементной базы каждой конкретной модели.

Источник: Intel

 

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Странно, что у меня с 2080ti другой результат. Вот и у нормальных авторов тоже самое. С ростом ФПС до 60% с 10900К. И только этот Эксел не видит изменений. https://youtu.be/DhH9p6Q5YZI
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Здравствуйте. Пластинки из разных металлов, потому что именно они оказались под рукой и подходили по размерам.
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спасибо за бета тест соснольщики))) (с) Ну в случае с Horizon эта фраза звучала как саркастичная шутка, так что я бы не торопился шутить на тему бета-тестов
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