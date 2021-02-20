К причинам роста стоимости производства полупроводников добавился дефицит гелия
Стоимость производства полупроводников продолжает возрастать. Регулярно появляются новые причины удорожания, среди которых и дефицит сырья. По общим прогнозам ситуацию вряд ли удастся переломить в текущем году, производство долго будет восстанавливаться от пережитых потрясений. Спрос на полупроводники продолжает расти, о полной стабилизации эпидемиологической ситуации говорить рано, ограничения сохраняются, нарушены цепочки поставок.
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Корейское издание The Elec сообщает о высоком спросе на технический гелий, который является критически важным компонентом в системах охлаждения полупроводниковых производств. В условиях пандемии добыча гелия снизилась, что привело к дефициту и росту цен. В Корее только за 2020 год закупочные цены увеличились практически наполовину и это еще не предел.
Со ссылкой на инсайдеров отрасли отмечается, что Китай и Тайвань, где сосредоточено множество полупроводниковых фабрик, продолжают увеличивать заказы на гелий. В Корее пока достаточно текущих объемов поставок, но в конечном итоге стоимость продукции все равно продолжит расти.
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