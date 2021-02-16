Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение



Наиболее прибыльным для большинства пользователей является майнинг на видеокартах такой криптовалюты как Ethereum. Оптимальный выбор для этого — новейшие представители 30-серии GeForce от NVIDIA. Особенно хороши модели среднего сегмента: RTX 3060 и RTX 3060 Ti. Купить новые видеокарты задача достаточно сложная, поэтому многие устремляют свой взор на решения предыдущих поколений.

реклама

Ресурс Tom’s Hardware провел исследование рынка б/у видеокарт в поиске лучшего решения для майнинга ETH. В список моделей вошло множество представителей предыдущих поколений от NVIDIA и AMD. Рейтинг был составлен по сроку окупаемости, который определялся исходя из цен на торговой площадке eBay.

Лидером рейтинга стала популярная GeForce GTX 1060 на 6 ГБ — она обладает наименьшей производительностью, но за счет стоимости и энергопотребления окупается за 96 дней. Стоит отметить, что модель на 3 ГБ уже не актуальна — она не подходит для майнинга Ethereum, размер DAG файла которого превысил 4 ГБ. За GTX 1060 расположились модели Radeon RX серии 500, но стоят они дороже. Среди самых производительных моделей не только представители NVIDIA Ampere, тут смогла закрепиться Radeon VII за счет быстрой HBM2 памяти.