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Инженерный образец гибридного настольного процессора AMD семейства Cezanne снова засветился в руках энтузиастов. На этот раз в сети был опубликован снимок CPU-Z в сопровождении некоторых не очень радостных подробностей.

Информация, опубликованная на китайском форуме ChipHell, касается нового образца предполагаемой модели Ryzen 7 PRO 5750G. Обладатель процессора подтвердил, что модель не поддерживает PCIe 4.0 и получит урезанный кеш L3.

Источник: ChipHell через Twitter @momomo_us анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Из положительных моментов можно отметить повышенную до 2,3 ГГц тактовую частоту шины Infinity Fabric (IF), а некоторые образцы могут работать с частотой IF до 2,5 ГГц. Частоты по всем ядрам находятся на уровне 4,05 ГГц, а форсированная частота при нагрузке на одно ядро составляет 4,75 ГГц.

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Еще одна неприятная новость заключается в том, что 5000-серия гибридных процессоров может не появиться в продаже. Новые процессоры будут представлены в семействе PRO, доступном только составе готовых сборок, как и в случае с Renoir. Конечно, некоторые магазины могут неофициально продавать процессоры и отдельно, но далеко не все идут на такой шаг.