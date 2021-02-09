Новые настольные APU Cezanne от AMD могут снова появиться только в составе готовых сборок
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Инженерный образец гибридного настольного процессора AMD семейства Cezanne снова засветился в руках энтузиастов. На этот раз в сети был опубликован снимок CPU-Z в сопровождении некоторых не очень радостных подробностей.
Информация, опубликованная на китайском форуме ChipHell, касается нового образца предполагаемой модели Ryzen 7 PRO 5750G. Обладатель процессора подтвердил, что модель не поддерживает PCIe 4.0 и получит урезанный кеш L3.
Из положительных моментов можно отметить повышенную до 2,3 ГГц тактовую частоту шины Infinity Fabric (IF), а некоторые образцы могут работать с частотой IF до 2,5 ГГц. Частоты по всем ядрам находятся на уровне 4,05 ГГц, а форсированная частота при нагрузке на одно ядро составляет 4,75 ГГц.
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Еще одна неприятная новость заключается в том, что 5000-серия гибридных процессоров может не появиться в продаже. Новые процессоры будут представлены в семействе PRO, доступном только составе готовых сборок, как и в случае с Renoir. Конечно, некоторые магазины могут неофициально продавать процессоры и отдельно, но далеко не все идут на такой шаг.
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