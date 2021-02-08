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В скором времени для настольных компьютеров должны появиться новые гибридные процессоры AMD Ryzen семейства Cezanne на базе микроархитектуры Zen3 со всеми присущими ей преимуществами. В качестве встроенной графики все еще будет использоваться ядро Vega, но пока о его конфигурациях мало, что известно.

Предполагаемая 8-ядерная модель 5700G/5800G была протестирована во встроенном бенчмарке памяти и кеша AIDA64, о чем сообщил Twitter блогер @9550pro. APU работал в паре с оперативной памятью DDR4-4400 (18-23-23-26 CR1) и продемонстрировал неплохие скоростные показатели, в целом они были близки к уровню моделей семейства Renoir.

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Сложно отметить существенные улучшения в скорости подсистемы памяти, привычные показатели для Renoir с аналогичной памятью. Максимальная тактовая частота процессора увеличилась до 4700 МГц и ожидаемо увеличилась скорость кеша, в среднем на 7-10%.



Источник: Wccftech AMD Ryzen 4700G с DDR4-4333 и очень низкими таймингамиИсточник: TecLab Bilibili реклама