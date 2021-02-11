Финансовый директор Twitter размышляет о схемах расчетов в биткоинах
Недавняя покупка компанией Tesla биткоинов на $1,5 млрд встряхнула крипто-сообщество и в очередной раз заставила многие компании пересмотреть свое отношение к цифровым активам, которые с каждым днем становятся все более привлекательными для инвестиций.
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Криптовалюты и решение Илона Маска активно обсуждаются в СМИ, ведущие ток шоу Squawk Box на канале CNBC также не упустили шанс поинтересоваться у финансового директора Twitter о его реакции на инвестиции Tesla и возможности добавления биткоина в число активов компании, сообщает ресурс Cointelegraph.
В своем ответе Нед Сегал дал понять, что Twitter наблюдает за рынком и его тенденциями, обсуждая решения других компаний. Сегал не скрывал, что задумывается о схемах для выплат сотрудникам заработной платы в биткоинах, расчетов с поставщиками с помощью криптовалют. Ключевую роль в этом играет количество людей и компаний, предпочитающих биткоин для получения выплат и осуществления сделок. Пока о принятии каких-либо решений говорить рано.
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