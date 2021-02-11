Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавняя покупка компанией Tesla биткоинов на $1,5 млрд встряхнула крипто-сообщество и в очередной раз заставила многие компании пересмотреть свое отношение к цифровым активам, которые с каждым днем становятся все более привлекательными для инвестиций.

Unsplash Автор оригинального фото Sara Kurfeß реклама

Криптовалюты и решение Илона Маска активно обсуждаются в СМИ, ведущие ток шоу Squawk Box на канале CNBC также не упустили шанс поинтересоваться у финансового директора Twitter о его реакции на инвестиции Tesla и возможности добавления биткоина в число активов компании, сообщает ресурс Cointelegraph.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

В своем ответе Нед Сегал дал понять, что Twitter наблюдает за рынком и его тенденциями, обсуждая решения других компаний. Сегал не скрывал, что задумывается о схемах для выплат сотрудникам заработной платы в биткоинах, расчетов с поставщиками с помощью криптовалют. Ключевую роль в этом играет количество людей и компаний, предпочитающих биткоин для получения выплат и осуществления сделок. Пока о принятии каких-либо решений говорить рано.