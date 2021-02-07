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Компания Silicon Motion начнет производство контроллеров для твердотельных накопителей с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 в начале следующего года, сообщает ресурс Tom’s Hardware со ссылкой на исполнительного директора SMI, Уоллеса Куо. Первые образцы контроллеров должны быть готовы ко второй половине 2022 года. Это будут решения для корпоративного сегмента, за ними, последуют модели и для потребителей, но насколько позже это произойдет предсказать сложно.

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Первые платформы с поддержкой PCIe 5-го поколения могут появиться уже в конце 2021 года, среди них масштабируемые серверные платформы Intel Sapphire Rapids. Стоит отметить, что Microchip только недавно представила первые коммутаторы PCIe 5.0, ранее компания представила и новые ретаймеры.

В настольном сегменте ситуация пока окончательно не ясна, Intel должна внедрить поддержку новой версии шины в гибридные процессоры Alder Lake-S, но будут ли первые материнские платы оснащены нужными компонентами — неизвестно. Вероятно, нет. Мобильные процессоры AMD Rembrandt и настольные Warhol, по слухам, ограничатся поддержкой PCIe 4.0.