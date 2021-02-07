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Компания Microchip представила пятое поколение PCIe коммутаторов Switchtec PFX, которые уже доступны для квалифицированных клиентов, сообщает TechPowerUp. Развитие вычислительных систем и возрастающие требования к скорости обмена данными требуют все большего от инфраструктуры PCIe. В новой версии шины скорость снова удваивается и количество гигатранзакций в секунду возрастает до 32. Это отвечает требованиям самых производительных систем машинного обучения.

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Новая серия включает решения, обеспечивающие поддержку до 100 линий PCIe и до 48 непрозрачных связующих мостов. Компания подчеркивает надежность и безопасность нового решения, поддержку горячей замены, а также защиту при загрузке с обязательной идентификацией и аутентификацией устройства.

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Для нового поколения коммутаторов Microchip реализован весь спектр возможностей диагностики и отладки, а также представлен полный набор документации для проектирования. В том числе, поддерживаются внутренние логические анализаторы трафика с возможностью создания пакетов уровня транзакций, анализаторы преобразований пакетов SerDes встроены в микросхемы. Сделать процесс отладки быстрым и удобным позволит фирменный графический интерфейс ChipLink.