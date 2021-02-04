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Электро-автомобилестроительная отрасль в Китае стремительно развивается, наполняясь все большим количеством разнообразных брендов. Производители электромобилей достигли небывалых высот и могут на равных конкурировать с зарубежными гигантами, которые стремятся закрепиться на успешном китайском рынке.

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Tesla построила в Китае огромный завод Gigafactory, на котором производятся популярные седаны Tesla Model 3 и кроссоверы Model Y, доступные покупателям в Поднебесной с большими скидками. Но в Китае электромобили Tesla далеко не самые популярные — они уступают по продажам микромоделям компании Wuling, сообщает ресурс MyDrivers.

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Электромобиль Wuling Hongguang MINI EV с 13 кВт мотором продается в Китае по цене от 28800 юаней (337000 рублей по текущему курсу) — практически в 10 раз дешевле самого простого варианта Tesla Model 3. Со ссылкой на официальные данные компании Wuling отмечается, что в первый месяц этого года продажи MINI EV превысили 36000 единиц против 20000 Tesla Model 3. Wuling Hongguang MINI EV установил рекорд продаж электромобилей на внутреннем рынке — количество проданных экземпляров превысило 150000 уже через 6 месяцев после запуска модели.