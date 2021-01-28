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Core i9-11900KF разогрелся до 98 градусов под системой жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором

Энергопотребление составило 250 Вт. И это на довольно невысоком напряжении.
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О горячем нраве процессоров Rocket Lake-S инсайдеры сообщали еще в первых отчетах о тестировании инженерных образцов. Однако оставалась надежда на то, что Intel сможет еще немного усовершенствовать свой 14-нм техпроцесс и снизить температуру, энергопотребление. С другой стороны, можно было ожидать и ухудшение ситуации, компании пришлось адаптировать под 14-нм микроархитектуру, которая изначально разрабатывалась под 10-нм.

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Судя по всему, улучшить ситуацию не удалось. По информации, опубликованной на китайском форуме ChipHell, Core i9-11900KF в стресс-тесте AIDA64 с набором инструкций AVX512F нагрелся до 98°C при охлаждении AIO жидкостной системой с 360-мм радиатором. Это на частоте 4,8 ГГц и напряжении на ядрах vCore 1,325 В (автор эксперимента утверждает, что CPU-Z отображает некорректное значение). Энергопотребление достигло 250 Вт — это уровень PL2, который должен включаться кратковременно.

Источник: ChipHell и Twitter @9550pro

 

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Автор не приводит подробностей, по его мнению, ужасные результаты могут быть следствием все еще «сырого» BIOS или очень плохого контакта крышки с кристаллом. По предварительным данным, частотная формула для Core i9-11900K будет выглядеть следующим образом 3,5/4,8/5,3 ГГц (Base/Turbo Boost/Thermal Velocity Boost).

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