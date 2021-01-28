Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

О горячем нраве процессоров Rocket Lake-S инсайдеры сообщали еще в первых отчетах о тестировании инженерных образцов. Однако оставалась надежда на то, что Intel сможет еще немного усовершенствовать свой 14-нм техпроцесс и снизить температуру, энергопотребление. С другой стороны, можно было ожидать и ухудшение ситуации, компании пришлось адаптировать под 14-нм микроархитектуру, которая изначально разрабатывалась под 10-нм.

реклама



Судя по всему, улучшить ситуацию не удалось. По информации, опубликованной на китайском форуме ChipHell, Core i9-11900KF в стресс-тесте AIDA64 с набором инструкций AVX512F нагрелся до 98°C при охлаждении AIO жидкостной системой с 360-мм радиатором. Это на частоте 4,8 ГГц и напряжении на ядрах vCore 1,325 В (автор эксперимента утверждает, что CPU-Z отображает некорректное значение). Энергопотребление достигло 250 Вт — это уровень PL2, который должен включаться кратковременно.

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 2070 Super - цена супер RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Автор не приводит подробностей, по его мнению, ужасные результаты могут быть следствием все еще «сырого» BIOS или очень плохого контакта крышки с кристаллом. По предварительным данным, частотная формула для Core i9-11900K будет выглядеть следующим образом 3,5/4,8/5,3 ГГц (Base/Turbo Boost/Thermal Velocity Boost).