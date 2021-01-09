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Первый тест AMD Ryzen 7 5700G в CPU-Z — Zen3 выводит производительность APU на новый уровень

Вычислительная мощность настольных APU Cezanne находится на высоком уровне. Процессор неплохо смотрится даже на фоне образцов флагманов Intel Rocket Lake-S.
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Результаты тестирования инженерного образца нового гибридного процессора AMD появились в китайской социальной сети. Модель с кодовым обозначением 100-000000263 основана на 7-нм микроархитектуре Zen3 и относится к семейству настольных APU Cezanne.

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Процессор получил 8 ядер и 16 потоков с тактовой частотой 4,4 ГГц. Согласно приведенной информации, в продажу модель может поступить под названием Ryzen 7 5700G или 5750G. Цена для оптовых закупок находится на уровне 1900 юаней или 300 долларов.

Источник изображений: QQ через VideoCardz

Процессор смог набрать 613,6 балла в однопоточном тесте CPU-Z и 6292,2 балла в многопоточном. Это на 20% и 16% быстрее по сравнению с результатами Ryzen 7 3700X, сохраненными в базе данных CPU-Z. Модель удалось разогнать до 4,7 ГГц и улучшить результаты до 647,4 и 6960 баллов. Также стоит напомнить, что Intel Core i9-11900K семейства Rocket Lake-S на частоте 5,2 ГГц по всем ядрам заработал в CPU-Z 706 и 7198 баллов, а инженерный образец i9-11900 на меньших частотах смог набрать 582 и 5262 балла.

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Источник: VideoCardz, Twitter @9550pro, QQ

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