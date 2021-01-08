15-ваттный AMD Ryzen 7 5800U оказался быстрее Intel Core i9-10900K в однопотоке
Китайский ресурс Unikos Hardware опубликовал результаты процессора AMD Ryzen 7 5800U в CPU-Z и Cinebench. Новинка основана на микроархитектуре Zen3 и при энергопотреблении 15 Вт может похвастаться максимальной частотой 4,4 ГГц.
реклама
Результаты AMD Ryzen 7 5800U неоднозначны. Неожиданным оказался уровень одноядерной производительности в CPU-Z, оценка которого составила 592 балла. Это выше официального результата настольного флагмана Intel семейства Rocket Lake-S — Core i9-10900K, который может похвастаться лишь 584 баллами. Оценки в Cinebench R20 и R23 составили 509 и 1311 баллов.
Многопоточная производительность AMD Ryzen 7 5800U оказалась аномально низкой. Причина этого может скрываться в недоработанном BIOS. В CPU-Z процессор набрал лишь 3800 баллов, что существенно ниже, чем у Ryzen 7 4800U. В Cinebench результаты немного ниже, чем у предшественника, и составляют 3614 и 9326 баллов.
Источник: Unikos Hardware, CPU-Z, VideoCardz
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила