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Китайский ресурс Unikos Hardware опубликовал результаты процессора AMD Ryzen 7 5800U в CPU-Z и Cinebench. Новинка основана на микроархитектуре Zen3 и при энергопотреблении 15 Вт может похвастаться максимальной частотой 4,4 ГГц.

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Результаты AMD Ryzen 7 5800U неоднозначны. Неожиданным оказался уровень одноядерной производительности в CPU-Z, оценка которого составила 592 балла. Это выше официального результата настольного флагмана Intel семейства Rocket Lake-S — Core i9-10900K, который может похвастаться лишь 584 баллами. Оценки в Cinebench R20 и R23 составили 509 и 1311 баллов.

Источник: Unikos Hardware, CPU-Z, VideoCardz

Многопоточная производительность AMD Ryzen 7 5800U оказалась аномально низкой. Причина этого может скрываться в недоработанном BIOS. В CPU-Z процессор набрал лишь 3800 баллов, что существенно ниже, чем у Ryzen 7 4800U. В Cinebench результаты немного ниже, чем у предшественника, и составляют 3614 и 9326 баллов.

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Источник: Unikos Hardware, CPU-Z, VideoCardz