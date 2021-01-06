GIGABYTE сообщила о поддержке процессоров Rocket Lake-S и PCIe 4 в новом BIOS для Z490
Компания GIGABYTE официально подтвердила, что все материнские платы на базе набора системной логики Z490 с аппаратной реализацией PCIe 4.0 будут идеально совместимы с новыми процессорами Intel Rocket Lake-S.
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Поддержка реализована в новой версии BIOS под кодовым названием F20. Кроме поддержки 11-го поколения процессоров Intel, новый биос добавит возможность расширения размера базового регистра Resizable Base Address Registers (BAR) для моделей Z490 и H470.
В своем объявлении GIGABYTE подтвердила, что новые процессоры Intel Core 11-го поколения будут выпущены в марте 2021 года. Несколько дней назад эта информация впервые была официально подтверждена представителем компании MSI.
Что интересно, GIGABYTE отмечает: «Новые процессоры сохраняют ту же архитектуру, что и предыдущее поколение, но поддерживают PCIe 4.0, … » Вероятно, это ошибка, 11 поколение процессоров Intel должно быть основано на новой архитектуре Cypress Cove, которая является адаптацией под 14-нм техпроцесс архитектуры Sunny Cove, применяемой в 10-нм процессорах семейства Ice Lake.
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Проверять поддержку PCIe 4.0 необходимо в спецификациях на сайте GIGABYTE. Также стоит напомнить, что достаточно давно ресурс Gamer.com.tw проводил исследование поддержки интерфейса PCIe 4.0 материнскими платами различных производителей. Все протестированные платы GIGABYTE обладают поддержкой, большинство из них оборудовано полным набором компонентов.
Источник: GIGABYTE, Gamer.com.tw
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