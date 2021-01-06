Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания GIGABYTE официально подтвердила, что все материнские платы на базе набора системной логики Z490 с аппаратной реализацией PCIe 4.0 будут идеально совместимы с новыми процессорами Intel Rocket Lake-S.

реклама



Поддержка реализована в новой версии BIOS под кодовым названием F20. Кроме поддержки 11-го поколения процессоров Intel, новый биос добавит возможность расширения размера базового регистра Resizable Base Address Registers (BAR) для моделей Z490 и H470.

В своем объявлении GIGABYTE подтвердила, что новые процессоры Intel Core 11-го поколения будут выпущены в марте 2021 года. Несколько дней назад эта информация впервые была официально подтверждена представителем компании MSI.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Что интересно, GIGABYTE отмечает: «Новые процессоры сохраняют ту же архитектуру, что и предыдущее поколение, но поддерживают PCIe 4.0, … » Вероятно, это ошибка, 11 поколение процессоров Intel должно быть основано на новой архитектуре Cypress Cove, которая является адаптацией под 14-нм техпроцесс архитектуры Sunny Cove, применяемой в 10-нм процессорах семейства Ice Lake.

Источник: Gamer.com.tw

реклама

Проверять поддержку PCIe 4.0 необходимо в спецификациях на сайте GIGABYTE. Также стоит напомнить, что достаточно давно ресурс Gamer.com.tw проводил исследование поддержки интерфейса PCIe 4.0 материнскими платами различных производителей. Все протестированные платы GIGABYTE обладают поддержкой, большинство из них оборудовано полным набором компонентов.

Источник: GIGABYTE, Gamer.com.tw