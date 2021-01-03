MSI назвала сроки начала продаж Rocket Lake-S и поддерживаемые чипсеты прошлого поколения
Презентация процессоров Rocket Lake-S и новых материнских плат на базе набора системной логики 500-серии ожидается на онлайн-выставке CES 2021. Новое, 11 поколение процессоров сохранит исполнение LGA1200 и, очевидно, что новые процессоры будут совместимы с флагманскими версиями чипсетов 400-серии, но получат ли поддержку младшие варианты?
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Официальный представитель компании MSI на одном из корейских ресурсов сообщил, что все материнские платы MSI на базе чипсетов 400-серии должны получить поддержку процессоров Rocket Lake-S. Таким образом, владельцы моделей на базе H410 и B460 точно смогут обновить свои системы. Однако ранее уже уточнялось, что только премиальные версии Z490 получат поддержку PCIe 4-го поколения — производители должны были сами позаботиться о реализации.
Кроме этого, компания MSI снова выступает в роли инсайдера и подтверждает ранее появившиеся слухи о начале продаж процессоров Rocket Lake-S в марте. После этого и последует первая волна обновлений, которая будет затрагивать только материнские платы на базе Z490. Остальным придется подождать.
Источник: @harukaze5719
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