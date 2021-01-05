Линус Торвальдс обвинил Intel в негативном влиянии на рынок ECC памяти
В дискуссии, развернувшейся на форуме Real World Technologies, создатель Linux, Линус Торвальдс (Linus Torvalds), обвинил Intel в препятствовании широкого распространения памяти с коррекцией ошибок. Торвальдс разошелся не на шутку, разразившись бранной тирадой и обвиняя компанию и производителей во лжи.
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По мнению специалиста, ошибочная политика Intel, исключающая возможность использования ECC памяти на большинстве персональных компьютеров и делающая коррекцию ошибок доступной только для серверных платформ на базе процессоров Xeon нанесла серьезный ущерб всей индустрии ECC. «Аргументы против ECC всегда были полнейшей чушью. Теперь производители памяти встраивают ECC в, потому что они наконец признали тот факт, что им это абсолютно необходимо».
Следующее поколение памяти DDR5 будет поддерживать встроенную коррекцию ошибок на уровне микросхемы (on-die-ECC). Без коррекции память уязвима для ошибок непроизвольного изменения значений битов, приводящим к «странным случайным ошибкам ядра, которые невозможно объяснить» и атак Rowhammer, направленных на искажение информации в отдельных битах памяти.
Торвальдс хвалит AMD, которая реализовала неофициальную поддержку ECC памяти платформой AMD. Несмотря на неофициальность, память полностью работоспособна, что позволяет избежать описанных проблем.
В прошлом Торвальдс отметился критикой в сторону NVIDIA, назвав компанию ужасной.
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Источник: Real World Technologies
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