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Биткоин продолжает активный рост и, по мнению некоторых аналитиков, эта тенденция продлится весь 2021 год. Отката, которого многие ждут, не будет. На этот раз биткоин поддерживается сильными институционными инвесторами.

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Ресурс Blockchain News подчеркивает слова Анри Арсланяна (Henri Arslanian), руководителя представительства консалтинговой сети PwC в Гонконге, который считает, что стремительный рост отчасти связан с выходом на рынок крупных институциональных инвесторов и каждый новый рывок биткоина совпадает с появлением крупных игроков на рынке. Стремление не упустить выгоду заставляет крупные компании, входящие в листинг Nasdaq, приобретать биткоины на суммы в несколько сотен миллионов долларов, а биткоин активы некоторых корпораций достигают десятков миллиардов долларов. Это усиливает уверенность и привлекает все больше инвесторов.

Внезапный обвал биткоина ниже $28000 сопровождался ликвидацией множества длинных позиций на сумму $1,19 млрд, о чем сообщает AMBCrypto со ссылкой на данные платформы Bybt. Криптовалюта уже восстанавливается и уверенно движется к $32000, а в первом квартале ее курс может достигнуть $50000 — так считает Антони Тренчев (Antoni Trenchev), соучредитель и управляющий партнер Nexo.

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Источник: Blockchain News, AMBCrypto, Seeking Alpha