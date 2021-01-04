В первом квартале биткоин может вырасти до $50000 — обвала не будет
Биткоин продолжает активный рост и, по мнению некоторых аналитиков, эта тенденция продлится весь 2021 год. Отката, которого многие ждут, не будет. На этот раз биткоин поддерживается сильными институционными инвесторами.
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Ресурс Blockchain News подчеркивает слова Анри Арсланяна (Henri Arslanian), руководителя представительства консалтинговой сети PwC в Гонконге, который считает, что стремительный рост отчасти связан с выходом на рынок крупных институциональных инвесторов и каждый новый рывок биткоина совпадает с появлением крупных игроков на рынке. Стремление не упустить выгоду заставляет крупные компании, входящие в листинг Nasdaq, приобретать биткоины на суммы в несколько сотен миллионов долларов, а биткоин активы некоторых корпораций достигают десятков миллиардов долларов. Это усиливает уверенность и привлекает все больше инвесторов.
Внезапный обвал биткоина ниже $28000 сопровождался ликвидацией множества длинных позиций на сумму $1,19 млрд, о чем сообщает AMBCrypto со ссылкой на данные платформы Bybt. Криптовалюта уже восстанавливается и уверенно движется к $32000, а в первом квартале ее курс может достигнуть $50000 — так считает Антони Тренчев (Antoni Trenchev), соучредитель и управляющий партнер Nexo.
Источник: Blockchain News, AMBCrypto, Seeking Alpha
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