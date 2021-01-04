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Города Европы разделены на зоны по допустимому уровню выбросов, ограничивающие передвижение транспорта, не соответствующего стандартам эмиссии вредных веществ. Это позволяет поддерживать экологию и высокий уровень качества жизни населения.

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Фото "Ford Transit Connect Electric", автор rvandermaar, лицензия CC BY 2.0

Компания Ford решила дополнить свои гибридные фургоны системой геозонирования с динамическим контролем зон и чистоты окружающего воздуха на базе блокчейн технологий. Длительность исследования составила три года, в результате было собрано более 400000 км данных с использованием десятков фургонов Ford Transit и Tourneo в Лондоне, Германии (Кельн) и Испании (Валенсия).

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Применение системы позволяет накапливать статистическую информацию, которая обрабатывается и передается не только в контролирующие органы, но и используется в совокупности с данными о чистоте воздуха для построения моделей динамического расширения зон. Водитель полностью исключен из процесса выбора используемого силового агрегата — переключение происходит автоматически.

Эксперимент показал, что практически половина общего пути в Кельне и Валенсии была преодолена силами электрического привода. Гибридные фургоны под управлением системы геозонирования отлично себя показали и в 2020 году, в тяжелых условиях повышенной нагрузки из-за пандемии. Собранные данные позволят еще лучше адаптировать систему и повысить ее эффективность.

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Источник: Ford