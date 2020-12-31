Intel Core i9-11900K существенно превосходит i9-10900K в CPU-Z при меньшем количестве ядер
Процессоры Rocket Lake-S в исполнении LGA1200 появятся в первой половине следующего года, который вот-вот наступит. Сообщество ожидает, что Intel представит всю новую линейку на выставке CES 2021 в январе, а продажи начнутся в первой половине марта. В сети уже вовсю гуляют результаты инженерных образцов процессоров Core i9-11900 и i7-11700/K, которые показывают неплохой прирост производительности относительно предыдущего поколения. Но на что способен Core i9-11900K пока было неизвестно.
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Блогер @9550pro поделился в своем Twitter результатом нового 8-ядерного флагмана Core i9-11900K, который был обнаружен на китайской платформе Bilibili. Процессор набрал 695 баллов в однопоточном тесте и 6522 балла в многопоточном.
Ресурс VideoCardz уже сравнил эти результаты с таковыми у представителей Comet Lake-S и AMD Zen3: новый флагман на 19% быстрее предшественника в одноядерной производительности и на 13% в многоядерной. В однопотоке удалось на 3% опередить Ryzen 9 5950X. Аналогичный прирост продемонстрировали образцы i9-11900/i7-11700.
Очевидно, что это не предел. С оптимизированными BIOS и новыми материнскими платами производительность может увеличиться еще на 5%.
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Источник: Twitter @9550pro, VideoCardz
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