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Инженерный образец процессора Intel Core i9-11900 уже отметился в первых бенчмарках на прошлой неделе. Модель с маркировкой QV1J показала неплохие результаты, позволяющие говорить о более чем 20% приросте производительности в новой архитектуре Cypress Cove.

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Инженерный образец был замечен среди азиатских инсайдеров еще несколько месяцев назад, однако результаты тестирований стали появляться только недавно. Вероятно, это связано с приближением презентации процессоров Rocket Lake-S и материнских плат 500-серии на выставке CES 2021.



Ресурс VideoCardz со ссылкой на китайскую платформу Bilibili сообщил о появлении новых результатов инженерного образца Core i9-11900 QV1J, базовая частота которого составляет 1,8 ГГц, а турбо частоты для всех и одного ядра — 3,8 и 4,4 ГГц. Что немаловажно, тестирование проводилось на материнской плате на базе набора системной логики B560.

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В CPU-Z процессор немного улучшил результаты. В предыдущей новости представителя Rocket Lake-S удалось сравнить с 8-ядерной энергоэффективной моделью Core i7-10700T семейства Comet Lake-S, обладающей близкими, но немного более высокими частотами. Инженерный образец Rocket Lake-S уверенно выиграл. Отмечается, что потребительские модели будут обладать на 25% более высокими частотами, а по прогнозам, за счет технологии Thermal Velocity Boost (TVB) пиковая частота флагмана будет превышать 5,2 ГГц, что позволит существенно увеличить производительность.

В Cinebench R15 и R20 процессор в однопоточном рендеринге показал результаты выше, чем Core i7-10700 — это при существенно меньших частотах. В многопоточном рендеринге результаты оказались лишь немного ниже при разнице частот 800 МГц в пользу Comet Lake-S.

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Удалось замерить и энергопотребление процессора с помощью встроенных тестов утилиты AIDA64, задействующих инструкции AVX512 и AVX2. Энергопотребление процессора варьируется от 123 до 161 Вт в зависимости от инструкции. Уровням энергопотребления PL1 и PL2 соответствуют значения 65 Вт и 224 Вт соответственно.

Ожидается, что производительность 8-ядерного Core i9-11900K в многопоточном рендеринге будет выше, чем у Core i9-10900K. Также процессоры на новой архитектуре смогут догнать и опередить конкурирующие модели AMD Zen3. Но с 14-нм техпроцессом проблемы высокого энергопотребления и нагрева не исчезнут.

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Источники: VideoCardz, Bilibili, CGDirector