Январская бесплатная подборка PlayStation Plus включает симулятор акулы и две отличные Action-RPG
Sony решила порадовать подписчиков сервиса PlayStation Plus и подготовила действительно отличные игры для январской бесплатной подборки. Владельцы PlayStation 4 смогут отвлечься на праздниках от насущных дел в двух замечательных проектах, а для счастливчиков, которым удалось приобрести в это непростое время PlayStation 5, подготовлен дополнительный бонус.
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Одна из игр для владельцев PlayStation 4 – это не нуждающаяся в представлении Shadow of the Tomb Raider. Отличный приключенческий экшен, завершающая часть трилогии-ремастера. Вторая игра, Greedfall – интересная RPG в захватывающем фэнтэзийном мире, наполненном магией и необычными существами. Игровой процесс сосредоточен не только на битвах, хотя боевая система в Greedfall выполнена на высшем уровне, вам предстоит углубиться в дипломатические отношения, множество диалогов и увлекательный крафт.
Владельцы PlayStation 5 смогут выпустить пар в Maneater. Заполучив свою новую консоль, можно с удовольствием поедать воображаемых перекупов и спекулянтов. Maneater это не просто казуальный симулятор акулы, как многие могли подумать, это игра с сюжетом, интересной системой прокачки и достаточно большим миром, открытым для исследований.
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Источник: PlayStation Blog
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