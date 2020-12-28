Intel Core i7-11700K протестирован в Geekbench — похоже, что Zen3 обойти не удастся
Первый результат процессора Intel Core i7-11700K семейства Rocket Lake-S появился в бенчмарке Geekbench. Вероятно, на этот раз результат принадлежит финальной версии процессора, а не инженерному образцу, работающему на пониженных частотах. Пиковая частота Core i7-11700K составляет 5 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у инженерного образца ES2.
реклама
Модель отметилась 1807 баллами в одноядерном тестировании и 10673 баллами в многоядерном. Оценка одноядерной производительности немного выше, чем у представителей AMD Ryzen серии 5000. Например, лучшие результаты прямого конкурента, Ryzen 7 5800X, за 28 декабря составляют 1781 и 11440 баллов. Наихудшие результаты находятся на уровне около 1500 и 9000 баллов. А результаты удачного экземпляра с пиковой частотой 5,1 ГГц достигают 1816 и 12065 баллов.
Intel ожидаемо показывает неплохой результат в одноядерной производительности за счет высокой пиковой частоты и эффективной работы технологии TurboBoost. В многоядерной производительности возникает проблема высокого энергопотребления и нагрева из-за применения 14-нм техпроцесса, что снижает допустимый пиковый уровень частот при нагрузке на все ядра. Возможно, ряд оптимизаций, отличное охлаждение и материнские платы высокого уровня позволят улучшить результат, но стоит напомнить, что уровень энергопотребления PL2 для Core i7-11700K составляет 250 Вт.
Источник: @TUM_APISAK, @leakbench
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила