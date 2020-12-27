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Сравнение образцов i9-11900 и i7-11700/K — младший i7 может лишиться PCIe 4 и XMP

Все инженерные образцы Intel Rocket Lake-S собрали для сравнения частот, энергопотребления и доступных функций.
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Инженерные образцы процессоров Rocket Lake-S попали в руки азиатских энтузиастов и теперь новости о производительности и энергопотреблении некоторых моделей будут появляться все чаще. Одна из последних заметок известного Twitter блогера @harukaze5719 указывает на сводные характеристики трех 8-ядерных образцов Intel 11-го поколения, информация о которых была обнаружена на китайской платформе Bilibili.

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Модель с маркировкой QVYE является Core i9-11900 ES2. Его базовая частота установлена на уровне 1,8 ГГц, пиковая частота для одного ядра составляет 4,5 ГГц, на все ядра — 4 ГГц. Заявленный TDP на уровне PL1 составляет 65 Вт, PL2 может достигать 224 Вт. Производительность находится на уровне Core i9-9900K и i7-10700K. Поддержка XMP профилей ограничена 3200 МГц.

Образец QV1K Core i7 10700K ES2. Модель с разблокированным множителем получила повышенные уровни энергопотребления. Уровень PL1 равен 125 Вт, что позволило увеличить базовую частоту до 3,4 ГГц, PL2 немного выше, чем у i9-11900 ES2, и составляет 250 Вт. Такое энергопотребление позволит процессору увеличивать частоты по всем ядрам до 4,3 ГГц, для одного ядра — 4,8 ГГц.

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Образец QV1J, который считался i9-11900 в некоторых предыдущих новостях, оказался Core i7-11700 ES1. Процессор схож с флагманом по уровням TDP и базовой частоте. Максимальный буст для всех ядер составляет 3,8 ГГц, для одного — 4,4 ГГц. Что интересно, QV1J не получил поддержку PCIe 4-го поколения и XMP профилей. Возможно, финальные образцы будут обладать этими функциями, если нет — то это достаточно странное ограничение со стороны Intel.

Источник: @harukaze5719, Bilibili

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Теги

intel rocket lake-s intel 11-gen intel core intel core i7 intel core i9
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