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В начале недели курс биткоина превысил $24 тыс — новый рекорд был зафиксирован на отметке $24,3 тыс. Всю неделю курс штормило, за резким падением начался новый подъем, но потом криптовалюта провалилась ниже $22 тыс. В дальнейшем ситуация немного стабилизировалась, но до нового рекорда было далеко.

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Однако биткоин не стал изменять традиции и за последние сутки увеличил курс практически на 6%, установив новый рекорд $24,65 тыс по данным биржи Binance. Как отмечает ресурс Cointelegraph, аналитик Михаэль ван де Поппе (Michaël van de Poppe) подчеркивает, что биткоин уже не первый раз показывает резкий рост к концу года. Но этот резкий рост обычно сопровождается сильным снижением в январе. Вероятность, что это повторится, достаточно высока.

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Ранее известный аналитик Тони Вейс (Tone Vays) заявил, что рост биткоина слишком ускорился и чем быстрее криптовалюта приближается к $30 тыс, тем ниже будет курс после коррекции рынка. По мнению Вейса, если криптовалюта успеет вырасти до $30 тыс к концу недели, то это приведет к резкому обвалу, как и в начале этого года.