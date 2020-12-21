Курс биткоина установил очередной рекорд — быстрый рост может навредить криптовалюте
Накануне курс биткоина установил очередной рекорд. К середине прошлой недели курс криптовалюты начал стремительный рост и впервые с 2017 года превысил $20000. Рост остановился 17 декабря на отметке $23700. После нескольких дней колебаний биткоин сперва добрался до $24175, а теперь достиг отметки $24299 по данным биржи Binance. Стабилизироваться биткоину не удалось и на данный момент курс находится в диапазоне $23…24 тыс.
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Пока ряд специалистов прогнозирует рост стоимости биткоина до сотен тысяч долларов США, а знаменитые личности восхищаются криптовалютой, некоторые известные трейдеры и аналитики говорят о слишком быстром росте.
Американский трейдер Тони Вейс (англ. Tone Vays) считает, что текущий взлет курса может обернуться сильным откатом. Специалист сообщает в своем Twitter @ToneVays, что если рост остановится на $24000, то можно ожидать спада, после которого курс стабилизируется на значениях ниже $20000. Но, если к концу недели стоимость биткоина достигнет $30000, то это приведет к неустойчивости и возможности падения курса ниже $14000, даже до $5000.
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