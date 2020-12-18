Intel может задержать внедрение DDR5 в серверных и настольных платформах до 2023 года
Предполагается, что Intel должна представить процессоры Alder Lake-S на платформе LGA1700 одновременно с выходом Raphael, Dragon Crest и Rembrandt на AM5 от AMD в 2022 году. Ожидалось, что LGA1700 получит поддержку нового поколения памяти. Однако на китайском форуме Chiphell появились противоречивые данные, указывающие на гораздо более позднее внедрение поддержки DDR5 и PCIe 5.0.
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Слайд намекает, что поддержка DDR5 и PCIe 5.0 будет внедрена на серверной платформе Eagle Stream только к 2023 году. Процессоры Sapphire Rapids SP, выход которых намечен на 2021 год, должны поддерживать память и интерфейс нового поколения, но, возможно, материнские платы будут лишены этой поддержки.
Как отмечает множество источников, обычно, серверные платформы получают поддержку нового стандарта оперативной памяти раньше, чем потребительские. Поэтому LGA1700 может не получить поддержку DDR5 в 2022 году, если платформа вообще запланирована на этот год.
На данный момент ситуация непонятна. У компании Intel уже было столько переносов, что наверняка наберется огромное количество вариантов презентаций с различными датами. Может быть, очередные проблемы и стали поводом поиска нового генерального директора. Остается ждать дополнительных сведений от известных инсайдеров.
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