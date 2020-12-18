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Intel может задержать внедрение DDR5 в серверных и настольных платформах до 2023 года

Очередные слухи указывают на позднее внедрение поддержки DDR5.
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Предполагается, что Intel должна представить процессоры Alder Lake-S на платформе LGA1700 одновременно с выходом Raphael, Dragon Crest и Rembrandt на AM5 от AMD в 2022 году. Ожидалось, что LGA1700 получит поддержку нового поколения памяти. Однако на китайском форуме Chiphell появились противоречивые данные, указывающие на гораздо более позднее внедрение поддержки DDR5 и PCIe 5.0.

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Слайд намекает, что поддержка DDR5 и PCIe 5.0 будет внедрена на серверной платформе Eagle Stream только к 2023 году. Процессоры Sapphire Rapids SP, выход которых намечен на 2021 год, должны поддерживать память и интерфейс нового поколения, но, возможно, материнские платы будут лишены этой поддержки.

Источник: форум ChipHell, пользователь songsongc

 

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Как отмечает множество источников, обычно, серверные платформы получают поддержку нового стандарта оперативной памяти раньше, чем потребительские. Поэтому LGA1700 может не получить поддержку DDR5 в 2022 году, если платформа вообще запланирована на этот год.

На данный момент ситуация непонятна. У компании Intel уже было столько переносов, что наверняка наберется огромное количество вариантов презентаций с различными датами. Может быть, очередные проблемы и стали поводом поиска нового генерального директора. Остается ждать дополнительных сведений от известных инсайдеров.

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Теги

intel ddr5 sapphire rapids alder lake-s tiger lake-h eagle stream eagle flight lga1700
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