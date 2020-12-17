Intel подбирает себе нового генерального директора
На страницах Reddit появились тезисы из выступления на конференции Susquehanna основателя сайта SemiAccurate Чарли Демерджяна (Charlie Demerjian), который со времён работы на легендарном ресурсе The Inquirer успел обрасти таким количеством деловых связей, что вполне может оперировать эксклюзивной информацией. Воспринимать её следует как слухи, но её актуальности это не уменьшает.
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Пожалуй, главное откровение сессии заключается в намерениях Intel к первому кварталу наступающего года заменить генерального директора. Роберт Суон (Robert Swan), напомним, занял место у руля Intel в результате ухода Брайана Кржанича (Brian Krzanich) по этическим мотивам, и долгое время корпорация пыталась найти более подходящую кандидатуру, но в итоге остановила выбор на Суоне, который в те годы был финансовым директором компании.
После июльского признания Суона о наличии проблем с освоением 7-нм технологии и существовании необходимости привлекать к производству компонентов сторонних подрядчиков акции Intel так и не вернулись в цене к прежнему уровню. Ком проблем становится только больше, и вряд ли ситуация складывается в пользу Суона. Сообщается, что ему на смену уже отобраны три кандидата, соответствующее кадровое решение Intel сделает в течение первого квартала.
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