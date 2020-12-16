Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Корпорации Fujifilm удалось достичь рекордной плотности записи на магнитную ленту. Рекорд был установлен совместно с IBM Research при испытании нового образца ленты, использующей в составе частицы феррита стронция (SrFe). Новая технология позволит существенно увеличить объем существующих ленточных картриджей.

реклама

Новые картриджи будут вмещать в 50 раз больше информации. На данный момент картриджи LTO-8 с покрытием из феррита бария вмещают до 12 ТБ данных без сжатия, новая технология позволит создать картриджи объемом 580 ТБ.

анонсы и реклама Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Как отмечает компания, феррит стронция обладает высокими магнитными свойствами и стабильностью при переработке в мелкодисперсные частицы. Однако не только новый материал позволил Fujifilm достичь рекордного результата. Компания разработала и запатентовала уникальные технологии получения порошка феррита стронция и его применения в производстве магнитных лент. Благодаря разработкам компании удалось достичь существенного снижения объема частиц феррита стронция по сравнению с частицами феррита бария, также был разработан новый диспергатор, повышена гладкость поверхности ленты и разработана новая технология контроля вибрации.

Образцы лент, которые прошли испытания, были произведены на существующей фабрике компании, что позволяет говорить об их высокой степени готовности к массовому производству и выходу на рынок.

реклама

Источник: Fujifilm