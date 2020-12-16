Возможность производства накопителей объемом 580 ТБ подтверждается испытаниями Fujifilm
Корпорации Fujifilm удалось достичь рекордной плотности записи на магнитную ленту. Рекорд был установлен совместно с IBM Research при испытании нового образца ленты, использующей в составе частицы феррита стронция (SrFe). Новая технология позволит существенно увеличить объем существующих ленточных картриджей.
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Новые картриджи будут вмещать в 50 раз больше информации. На данный момент картриджи LTO-8 с покрытием из феррита бария вмещают до 12 ТБ данных без сжатия, новая технология позволит создать картриджи объемом 580 ТБ.
Как отмечает компания, феррит стронция обладает высокими магнитными свойствами и стабильностью при переработке в мелкодисперсные частицы. Однако не только новый материал позволил Fujifilm достичь рекордного результата. Компания разработала и запатентовала уникальные технологии получения порошка феррита стронция и его применения в производстве магнитных лент. Благодаря разработкам компании удалось достичь существенного снижения объема частиц феррита стронция по сравнению с частицами феррита бария, также был разработан новый диспергатор, повышена гладкость поверхности ленты и разработана новая технология контроля вибрации.
Образцы лент, которые прошли испытания, были произведены на существующей фабрике компании, что позволяет говорить об их высокой степени готовности к массовому производству и выходу на рынок.
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Источник: Fujifilm
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