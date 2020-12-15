GeForce RTX 3080 Ti появится не раньше конца февраля, в январе — RTX 3060 12 и 6 ГБ
В последние несколько недель участились слухи о появлении в начале 2021 года целого ряда моделей NVIDIA GeForce RTX 30-серии, однако характеристики и сроки выхода все время корректировались. Сегодня своими данными с сообществом поделился специалист Игорь Валлоссек (Igor Wallossek), создатель ресурса IgorsLAB. Он подтвердил, что NVIDIA готовит GeForce RTX 3080 Ti и два варианта RTX 3060 с 12 и 6 ГБ видеопамяти.
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Ранее сообщалось, что GeForce RTX 3080 Ti запланирована на январь, но в последних слухах утверждалось, что новый флагман задержится. Эта информация подтверждена немецким ресурсом — релиз GeForce RTX 3080 Ti состоится после Китайского Нового года, в конце февраля, или даже позже.
В январе NVIDIA все-таки представит новые модели. Оба варианта GeForce RTX 3060 будут продемонстрированы на выставке CES 2021, на которой также выступит AMD и Intel. Ожидается, что компании расскажут о мобильных процессорах и видеокартах нового поколения, однако AMD может представить и настольные видеокарты Radeon RX 6700, а Intel — процессоры Rocket Lake-S.
Также подтвердилась информация, что RTX 3060 является переименованной RTX 3050 Ti. Таким образом, в бюджетной категории образовалось вакантное место и пока неизвестно, какая версия графического процессора займет его.
Источники: IgorsLAB, VideoCardz
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