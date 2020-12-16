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Многие не могут понять политику возврата средств за Cyberpunk 2077, что особенно актуально для владельцев оригинальных версий консолей текущего поколения: PlayStation 4 и Xbox One. Ранее CD Projekt RED в официальном заявлении дала понять, что признает недостаточную оптимизацию Cyberpunk 2077 для старых консолей, поэтому покупатели могут рассчитывать на возврат средств. Исходя из сообщения можно было предположить, что студия готова пойти навстречу игрокам и обеспечить особые условия.

Позже появились новости о том, что Sony, Microsoft и розничные продавцы не спешат возвращать средства, ссылаясь на свои правила. Ситуация вызывала недоумение и пользователи задавались вопросом, действуют ли для них какие-либо привилегии и будет ли разработчик оказывать дополнительную поддержку.

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На этот вопрос ресурс Kotaku обнаружил ответ в транскрипции аудио-конференции. Старший вице-президент по развитию бизнеса CD Projekt RED, Михал Новаковски, дал понять, что возврат средств осуществляется в соответствии с политикой Sony, Microsoft или другой цифровой площадки. Никаких особых условий для Cyberpunk 2077 не обсуждалось. Таким образом, покупателям Cyberpunk 2077, в том числе, версий для PlayStation 4 и Xbox One, никаких дополнительных условий возврата ожидать не стоит.