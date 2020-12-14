Проблемы Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One исправят только к февралю
Судя по отзывам владельцев игровых консолей текущего поколения, перенос релиза Cyberpunk 2077 для дополнительной оптимизации не позволил адаптировать игру под устаревшие компоненты PlayStation 4 и Xbox One. Неудивительно, ведь этим консолям уже около 7 лет и их технические характеристики были очень скромными, даже на момент релиза в 2013 году.
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Команде CD Projekt RED не удалось достаточно хорошо оптимизировать игру под устаревшие консоли, сегодня разработчик признал это и заявил, что готов пойти на встречу всем игрокам и помочь им с возвратом средств. В новом официальном сообщении студии говорится, что команда работает над исправлениями. Следующий крупный патч ожидается уже через неделю, далее, после январских праздников, будет подготовлен еще один набор исправлений, а за ним последует февральский патч и только после этого будут решены все самые серьезные проблемы игры на PlayStation 4 и Xbox One.
Однако CD Projekt RED предупреждает, что исправления не сделают чуда и игра не будет выглядеть на старых консолях так, как она выглядит на моделях следующего поколения. Поэтому всем желающим предоставляется возможность сделать возврат игры. Покупатели цифровых копий не должны столкнуться с проблемами — нужный функционал будет доступен на цифровых площадках. Покупатели физических копий должны будут обратиться в магазин для возврата средств, если с возвратом возникнут проблемы, то необходимо связаться с CD Projekt RED — студия обещает помочь в урегулировании ситуации.
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