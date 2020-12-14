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Проблемы Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One исправят только к февралю

CD Projekt RED приносит извинения и готова помочь всем владельцам консолей текущего поколения с возвратом средств.
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Судя по отзывам владельцев игровых консолей текущего поколения, перенос релиза Cyberpunk 2077 для дополнительной оптимизации не позволил адаптировать игру под устаревшие компоненты PlayStation 4 и Xbox One. Неудивительно, ведь этим консолям уже около 7 лет и их технические характеристики были очень скромными, даже на момент релиза в 2013 году.

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Команде CD Projekt RED не удалось достаточно хорошо оптимизировать игру под устаревшие консоли, сегодня разработчик признал это и заявил, что готов пойти на встречу всем игрокам и помочь им с возвратом средств. В новом официальном сообщении студии говорится, что команда работает над исправлениями. Следующий крупный патч ожидается уже через неделю, далее, после январских праздников, будет подготовлен еще один набор исправлений, а за ним последует февральский патч и только после этого будут решены все самые серьезные проблемы игры на PlayStation 4 и Xbox One.

Однако CD Projekt RED предупреждает, что исправления не сделают чуда и игра не будет выглядеть на старых консолях так, как она выглядит на моделях следующего поколения. Поэтому всем желающим предоставляется возможность сделать возврат игры. Покупатели цифровых копий не должны столкнуться с проблемами — нужный функционал будет доступен на цифровых площадках. Покупатели физических копий должны будут обратиться в магазин для возврата средств, если с возвратом возникнут проблемы, то необходимо связаться с CD Projekt RED — студия обещает помочь в урегулировании ситуации.

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Leshiy2371
12:27
Трое
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pOdOnOg
12:26
Да нихуя он не исправил... игра то норм идёт, но застряла на одном месте основного сюжета.
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SerGee
12:23
да, да! Главное - поскорее выпустить и сделать проблемным возврат средств за бракованную игру, "плавали - знаем", ничё с 90х не поменялось
Проблемы Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One исправят только к февралю
pOdOnOg
12:23
Они не с тех начали. в первую очередь своих маркетологов 3,14здить нужно...
Руководство CD Projekt RED взяло на себя ответственность за технические проблемы с Cyberpunk 2077
Morder
12:22
Ты что, совсем глупая? Тебе лично скинуть мое сравнение? Держи и успокойся: Кликай по ссылкам, а не миниатюрам: https://c.radikal.ru/c13/2012/81/7c595dfe0735.jpg https://c.radikal.ru/c36/2012/52/40b9...
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Дункан Стэндиш
12:22
И где тут современные игры?
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