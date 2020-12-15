Игроки жалуются на отказы Sony и Microsoft возвращать деньги за Cyberpunk 2077
Вчера CD Projekt RED извинилась перед игроками за неподобающего качества версии Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation 4 и Xbox One, пообещала исправить ситуацию с помощью обновлений и даже порекомендовала всем недовольным оформлять возвраты средств. Однако, похоже, с последней частью обращения ознакомились все, кроме Sony и Microsoft.
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Хотя вчера поступала информация о том, что Sony готова возмещать игрокам средства за Cyberpunk 2077, похоже, это всё-таки исключение: пользователи начали массово жаловаться на то, что компания отказывается возмещать средства за товар, ссылаясь на то, что он (в виде предзаказа) уже устанавливался и запускался.
Несмотря на то, что игроки получили фактически нерабочий проект, зачастую запрос на возврат средств отклоняется с предложением дождаться обновлений от разработчика. С возвратом средств со стороны Microsoft, как сообщается, дела обстоят чуть лучше, но тоже не без проблем.
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По слухам, Sony готовит жалобу в сторону CD Projekt RED за выпуск проекта ненадлежащего качества.
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