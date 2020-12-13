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Существенный рост стоимости DDR и GDDR памяти начнется уже с первых месяцев 2021 года. Свои данные накануне опубликовало аналитическое агентство TrendForce, в соответствии с представленной информацией, в начале следующего года стоит ожидать повышение стоимости памяти от 3…5% до 8…10%. В самом начале января возможно удержание цен, но, вероятно, долго это не продлится.

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Одновременно с этим известный в Twitter информатор @harukaze5719 сообщает о росте стоимости на графические чипы NVIDIA и AMD. Цены для партнеров вырастут на 10%, что в совокупности с ростом цен на память существенно отразится на итоговой стоимости видеокарт. Казалось, куда еще дороже? Цены и так выше рекомендованных. Но, видимо, это еще не предел.

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Также отмечается, что горячо обсуждаемая GeForce RTX 3080 Ti может задержаться и не появиться в январе, как ожидалось ранее. Причиной этого опять-таки может являться изменения цен, которое не позволит установить на уже согласованную конфигурацию графического ускорителя ранее принятую рекомендованную стоимость.