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Intel примет участие в выставке Consumer Electronics Show 2021

Вслед за AMD компания Intel заявила о своем участии в CES 2021. Ожидает ли нас презентация высокопроизводительных процессоров Rocket Lake-S или Tiger Lake-H?
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Компания Intel накануне официально сообщила о своем участии в выставке Consumer Electronics Show (CES), начало которой запланировано на 11 января 2021 года. На этот раз выставка пройдет в онлайн-формате и продлится до 14 января.

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От Intel на конференции будут выступать генеральный директор Mobileye, профессор Амнон Шашуа (англ. Amnon Shashua), и генеральный директор подразделения Intel Client Computing Group, Грегори Брайант (англ. Gregory Bryant). Профессор Амнон Шашуа расскажет много нового о развитии системы помощи водителю, над которой работает компания Mobileye, вошедшая в состав Intel в 2017…2018 годах. Выступления запланированы на 11 и 12 января. Также 11 января Грегори Брайант расскажет об инновациях Intel в продуктах для потребительского и корпоративного сегмента.

Точного содержания докладов компания не раскрывает, возможно, на выставке состоится презентация новых продуктов компании. В потребительском сегменте ожидается скорое появление 14-нм настольных процессоров Intel Rocket Lake-S, а также высокопроизводительных 10-нм мобильных процессоров Tiger Lake-H.

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Точное расписание и ссылки на просмотр на сайте Intel.

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