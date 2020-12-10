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Samsung преобразует производственную линию памяти для выпуска сенсоров изображения

Рост цен на память неизбежен и может начаться гораздо раньше, чем было запланировано.
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Перепроизводство привело к снижению стоимости памяти, что заставляет производителей ускоренно корректировать свои производственные мощности. Ранее отмечалось, что к середине следующего года ожидается сокращение производства и поставок для того, чтобы стоимость памяти снова начала расти. Однако последние события намекают на то, что рост цен может начаться гораздо раньше.

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Наверняка, на рост цен повлияет авария на крупной фабрике Micron. А теперь стало известно, что Samsung прилагает усилия для ускоренного сокращения производственных мощностей. Как сообщает ресурс MyDrivers, компания Samsung намерена преобразовать производственную линию памяти для сенсоров изображения. В 2019 году Samsung представила датчик ISOCELL Bright HMX с разрешением 108 МП и не намерена на этом останавливаться. По слухам, Samsung успешно продвигается в работе над датчиком 600 МП.

Сейчас Samsung получает много заказов на свои новые датчики и заинтересована в увеличении доли на рынке сенсоров изображения. В следующем году, без сомнений, стоит ожидать постепенный рост стоимости памяти.

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