На фабрике Micron произошел сбой - производство и поставки DDR4 и GDDR6X могут быть нарушены
Ряд информационных ресурсов сообщает о сбое в энергоснабжении на крупной фабрике Micron в Тайване. По представленной китайским ресурсом MyDrivers информации, на фабрике в Таоюане впервые были задействованы системы защиты и механизмы безопасности. Последствия сбоя на данный момент выясняются.
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Первоисточником информации, как отмечают ресурсы Seeking Alpha и TheFly, является известный аналитик Аарон Рейкерс (англ. Aaron Rakers), получивший информацию от аналитического издания TrendForce. Оригинальное сообщение, к сожалению, найти не удалось. Ряд источников отмечает, что сбой длился 1 час. Фабрика Micron производит около 10% мировых мощностей DRAM, при этом, как отмечают пользователи в сети, характерный для фабрики цикл производства длится от 6 до 10 недель и сбой в энергоснабжении может привести к потере 20% производимых на данный момент микросхем.
По данным информатора, известного в Twitter под псевдонимом @Bullsh1t_buster, нарушение энергоснабжения затронуло около тысячи производственных установок, ввод которых в эксплуатацию может занять недели.
Micron производит и поставляет NVIDIA память GDDR6X для флагманских графических решений Ampere. По сообщениям, фабрика Micron в Тайване в основном занимается производством памяти DDR4 и LPDDR4 для серверов, настольных компьютеров и мобильных устройств, поэтому, вероятно, производство и поставки GDDR6X нарушены не будут, в отличие от DDR4, стоимость которой может возрасти.
Официальных данных пока не поступает.
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