Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение



Стоимость оперативной памяти в последнее время существенно снизилась. Безусловно, это не устраивает производителей, которые с середины следующего года планируют начать точный контроль объемов производства и сокращение поставок. Это позволит достичь баланса между спросом и предложением, а при необходимости создать дефицит и повысить цены. Как отмечает ресурс MyDrivers, ко второму кварталу 2021 года цены на оперативную память вернутся к восходящей тенденции.

реклама

Следующей новостью о росте цен блоков питания «порадовал» ресурс Igor'sLAB. Стоимость получения сертификатов 80 Plus существенно возрастет с 2021 года. Сертификаты 80 Plus — это то, на что обращают внимание множество покупателей при выборе качественного блока питания. По типу сертификата можно сразу же сделать вывод об уровне КПД при различных степенях нагрузки и коэффициенте мощности.



В зависимости от характеристик, блоки питания получают сертификат соответствующего уровня. Всего существует 6 уровней: от стандартного 80 Plus, которым обладает большинство блоков питания, до золотых, платиновых и титановых сертификатов, которыми обладают продвинутые и дорогостоящие модели.

анонсы и реклама RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

С 2021 года для OEM производителей цены на первоначальную сертификацию вырастут в 3 раза. Компании, которые разрабатывают блоки питания на базе OEM решений, также должны заплатить взнос за регистрацию новой модели. Этот взнос вырастет в 3,5 раза. Отмечается, что после получения сертификата производитель может заменять компоненты на более дешевые, оставляя полученный сертификат, что делает отметку 80 Plus бессмысленной.

Судя по всему, в следующем году нас ожидает серьезный рост цен. Ранее в новостях отмечалось, что в 2021 году стоимость всей электроники в целом может существенно вырасти по причине роста стоимости производства полупроводниковых пластин, теперь к этому добавляются новые факторы. Остается надеяться на укрепление курса рубля по отношению к доллару и евро.

реклама

Источники: MyDrivers, Igor'sLAB