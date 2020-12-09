Процессоры Seagate на базе ядер RISC-V многократно ускорят работу накопителей
Компания Seagate сообщила о результатах многолетнего сотрудничества с компанией RISC-V International — успешном завершении разработки двух процессоров на базе ядер с архитектурой RISC-V. При разработке для каждого из процессоров использовался свой критерий оптимизации. Одна из моделей создавалась с учетом оптимизации по занимаемой площади и энергопотреблению, а другая — с учетом максимальной производительности.
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Инженерный образец высокопроизводительного процессора уже был изготовлен и испытан в жестких дисках Seagate. В результате компания сообщает о трехкратном повышении производительности, которое достигается, в том числе за счет возможности применения сложных алгоритмов более точного управления механизмами жесткого диска. Компактный процессор может использоваться для решения вспомогательных задач, например для обработки операций связанных с шифрованием.
Одним из ключевых аспектов использования ядер RISC-V является безопасность. Отмечается, что компания Seagate является участником проекта OpenTitan, открытой платформы для создания архитектуры микросхем с аппаратной проверкой подлинности, и стремится к открытым и прозрачным механизмам безопасности.
Другим важным достоинством является возможность локального ускорения обработки данных. Ранее уже сообщалось о первых накопителях с поддержкой адаптивных вычислений, перенос вычислительных устройств как можно ближе к месту хранения позволит значительно ускорить обработку данных и разгрузить центральный процессор.
Источник: Seagate
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