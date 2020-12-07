Более 300 ГБ на накопителе потребуется во время установки Medal of Honor: Above and Beyond
Современные компьютерные игры становятся все больше и больше. Последнее время в сети можно встретить множество шуток в сторону такой известной франшизы как Call of Duty — последние части игры отличались нескромными аппетитами, но, кажется, среди игр появился кандидат на новые рекорды и это готовящаяся к релизу игра Medal of Honor: Above and Beyond.
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Above and Beyond это продолжение легендарной серии игр Medal of Honor. Новая часть разрабатывалась для устройств виртуальной реальности. Разработчики намекают, что игра будет впечатляющей, масштабной и продолжительной. Несколько дней назад в сети появилось финальное превью от ресурса IGN, где были раскрыты некоторые подробности игры перед релизом, который состоится 11 декабря. Не меньший интерес вызвали комментарии представителя Oculus в обсуждении материала на платформе Reddit. Среди раскрытых подробностей был озвучен и объем на накопителе, который потребуется для установки игры.
Oculus-Mdoran сообщил, что для установки Medal of Honor: Above and Beyond потребуется 320…340 ГБ — этот объем необходим для первоначальной распаковки всех файлов. После установки игре потребуется половина этого пространства — 160…170 ГБ.
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