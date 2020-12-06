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Ранее сообщалось, что AMD должна представить несколько моделей Radeon RX 6700 на базе мобильного графического процессора Navi22 с энергопотреблением (TGP) около 100 Вт. Модели получат GDDR6 память объемом 12 и 10 ГБ, а ширина шины данных составит 192 и 160-бит соответственно. Для среднего сегмента готовятся варианты Navi23 с уровнем TGP 65, 80 и 90 Вт, а теперь стало известно и о младших решениях.

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Накануне в Twitter @patrickschur_ известного информатора Патрика Шура (англ. Patrick Schur) появилась информация о мобильных чипах Navi24, которые, как сообщается, будут существовать в двух модификациях XM и XML. Специалист сообщает о существовании трех вариантов Navi24 XM с различным уровнем TGP: 35, 42,5 и 50 Вт. Единственный вариант Navi24 XML обладает TGP 25 Вт.



Таким образом, AMD должна представить богатую линейку мобильных графических ускорителей RDNA2, которая на данный момент насчитывает уже 10 вариантов конфигураций 3 чипов Navi. Мобильные решения могут получить Infinity Cache, что в совокупности с процессорами Ryzen 5000 и Smart Memory Access позволит существенно увеличить производительность в новом поколении устройств.