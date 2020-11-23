Видеокарты AMD для ноутбуков на базе Navi22 могут получить низкий TDP и объем памяти от 10 ГБ
Компания AMD уже начала продажи первых видеокарт Radeon для настольных компьютеров на базе архитектуры RDNA2. Как известно, второе поколение RDNA позволило на 50% увеличить производительность на Ватт, что делает новые видеокарты достаточно привлекательными не только с точки зрения производительности, но и энергопотребления.
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Энергопотребление — важная характеристика для ноутбуков и, вероятно, AMD использует преимущество RDNA2 при создании мобильных вариантов видеокарт Radeon RX серии 6000. Однако на данный момент официально ничего не известно о производительных дискретных решениях AMD для ноутбуков. Неофициальные данные накануне опубликовал один из информаторов, известный в Twitter под псевдонимом @Bullsh1t_buster.
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Сообщается, что AMD готовит мобильную версию графического чипа Navi22 с уровнем TDP около 100 Вт. На основании представленной информации можно предположить, что компания подготовит два варианта мобильных дискретных видеокарт, например RX 6700M и RX 6600M. Более производительный вариант получит 12 ГБ видеопамяти с шиной 192-бит, менее производительный — 10 ГБ с шиной 160-бит.
Вероятно, старшая версия станет конкурентом будущей мобильной GeForce RTX 3070 MaxQ от NVIDIA. Неизвестно, кто окажется производительнее и энергоэффективнее. Мобильные видеокарты Turing MaxQ обладают энергопотреблением около 90 Вт, TDP флагманских стандартных версий может превышать 150 Вт.
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