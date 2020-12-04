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Новое поколение процессоров и видеокарт AMD принесло с собой технологию Smart Access Memory (SAM), которая существует уже достаточно давно. Функция расширения размера регистра Resizable Base Address Registers (BAR) появилась в 2007 году вместе со спецификацией PCI-E 2.0, но только AMD решилась внедрить поддержку этой функции в свои системы.

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Похоже, что владельцы процессоров Ryzen предыдущих поколений не смогут воспользоваться SAM. Как сообщает ресурс TechPowerUp со ссылкой на Twitter разработчиков утилиты CapFrameX, процессоры AMD на базе предыдущих поколений архитектуры Zen, в отличие от процессоров Intel, не обладают поддержкой инструкции для работы с PCI-E под названием full-rate _pdep_u32/64. Эта инструкция появилась впервые в архитектуре Zen3, а Intel поддерживает ее еще со времен 4-го поколения, известного под кодовым именем Haswell.

Стоит отметить ранее появившуюся информацию о том, что «Smart Access Memory совместима со старыми процессорами и видеокартами AMD в Linux». Один из обладателей системы на базе Ryzen 5 2600 смог задействовать эту функцию и получить небольшой прирост производительности в ряде задач. Вероятно, без консультации специалистов AMD в этом вопросе не обойтись.