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На презентации видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 Фрэнк Азор (англ. Frank Azor) представил технологию Smart Access Memory, которая открывает процессорам Ryzen 5000 доступ ко всей памяти видеокарт Radeon RX 6000. Как сообщают специалисты, в Linux технология Smart Access Memory уже работает и поддерживает старые процессоры и видеокарты.

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Ресурс coelacanth-dream со ссылкой на Phoronix отмечает, что проверка работоспособности Smart Access Memory на системах с Ryzen 5 2600, Radeon RX 560 и материнскими платами на базе чипсетов B450 и A320 показывает доступность процессору всего видеобуфера объемом 4 ГБ.

Автор отмечает, что он не является специалистом в области тестирования Linux игр и в целом играми не очень увлекается, поэтому проверил производительность в специальном пакете waifu2x-ncnn-vulkan для апскейлинга изображений и бенчмарке vkmark. В одной из моделей апскейлинга включение Smart Access Memory позволило увеличить производительность на 12%, в других моделях и в бенчмарке большой разницы замечено не было.